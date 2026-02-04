Libri che parlano al futuro | il Salone di Torino 2026 racconta il mondo visto dai giovani autori

Dal 14 al 18 maggio, il Salone internazionale del libro di Torino apre le porte al futuro. Il Lingotto si trasforma in un grande palcoscenico per i giovani autori, che portano le loro storie e visioni. Le loro parole vogliono lasciare il segno e indicare la strada da seguire per il domani.

Il Salone internazionale del libro di Torino si prepara a vivere uno dei suoi momenti più intensi e simbolici: dal 14 al 18 maggio, il Lingotto si trasformerà in un tempio della parola, dove le voci dei giovani autori non saranno solo ascoltate, ma proclamate come guida per il futuro. Il tema dell’edizione 2026, annunciato con enfasi e commozione dalla direttrice Annalena Benini, è *Il mondo salvato dai ragazzini*. Un titolo che non è solo un richiamo letterario, ma un manifesto culturale, un grido di speranza che si innesta su un’idea profonda: che la salvezza del pianeta, della società, della stessa umanità non giunga dai potenti, dai leader o dai grandi sistemi, ma da chi ancora crede che il mondo possa essere diverso. 🔗 Leggi su Ameve.eu

