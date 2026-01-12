Salone dell’auto di Torino | il design cinese guida il futuro
Al Salone dell’Auto di Torino, il design cinese si distingue come protagonista del futuro. Andrea Levy sottolinea come la Cina stia assumendo un ruolo di rilievo, grazie a un’innovazione stilistica in crescita e a partnership strategiche con eccellenze italiane del design. Questa evoluzione rappresenta un punto di svolta nel panorama automobilistico, evidenziando l’importanza di collaborazioni internazionali nel settore.
Andrea Levy che ci ha spiegato come quest'anno la Cina abbia un ruolo di primo piano, in particolare per la grande evoluzione stilistica del suo mercato, grazie anche alle collaborazioni delle sue aziende con il meglio del design italiano. 🔗 Leggi su Today.it
