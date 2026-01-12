Salone dell’auto di Torino | il design cinese guida il futuro

Al Salone dell’Auto di Torino, il design cinese si distingue come protagonista del futuro. Andrea Levy sottolinea come la Cina stia assumendo un ruolo di rilievo, grazie a un’innovazione stilistica in crescita e a partnership strategiche con eccellenze italiane del design. Questa evoluzione rappresenta un punto di svolta nel panorama automobilistico, evidenziando l’importanza di collaborazioni internazionali nel settore.

Assegnati al Salone i Torino Automotive Design Award 2025 - Si è svolta nella esclusiva cornice del salone delle feste di Palazzo Madama a Torino la cerimonia di premiazione del Tada (Torino Automotive Design Award) il concorso che era stato annunciato durante ... ansa.it

Salone Auto Torino 2024 - L’Istituto di Arte Applicata e Design si presenta al Salone Auto Torino 2024 con due giorni di attività dedicati al passato, presente e futuro del design e della mobilità, nell’ambito del programma ... quattroruote.it

