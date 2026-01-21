Sul vino Coldiretti Abruzzo chiede la convocazione urgente di un tavolo regionale | Deroga a 400 quintali per ettaro

Coldiretti Abruzzo richiede con urgenza la convocazione di un tavolo regionale per discutere la possibilità di una deroga a 400 quintali per ettaro nel settore vitivinicolo. La richiesta si inserisce nel contesto di annate con elevata produzione, come quella prevista per il 2025, e mira a sensibilizzare il Ministero delle politiche agricole sulle esigenze del settore. Questa misura potrebbe contribuire a sostenere gli operatori locali e a garantire una gestione equilibrata delle risorse.

Coldiretti Abruzzo chiede con urgenza la convocazione del tavolo vitivinicolo regionale e torna a ribadire la necessità, soprattutto in annate fortemente produttive come quella del 2025, di riportare all’attenzione del Ministero delle politiche agricole la richiesta della deroga a 400 quintali.🔗 Leggi su Chietitoday.itImmagine generica

