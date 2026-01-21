Sul vino Coldiretti Abruzzo chiede la convocazione urgente di un tavolo regionale | Deroga a 400 quintali per ettaro
Coldiretti Abruzzo richiede con urgenza la convocazione di un tavolo regionale per discutere la possibilità di una deroga a 400 quintali per ettaro nel settore vitivinicolo. La richiesta si inserisce nel contesto di annate con elevata produzione, come quella prevista per il 2025, e mira a sensibilizzare il Ministero delle politiche agricole sulle esigenze del settore. Questa misura potrebbe contribuire a sostenere gli operatori locali e a garantire una gestione equilibrata delle risorse.
Coldiretti Abruzzo chiede con urgenza la convocazione del tavolo vitivinicolo regionale e torna a ribadire la necessità, soprattutto in annate fortemente produttive come quella del 2025, di riportare all’attenzione del Ministero delle politiche agricole la richiesta della deroga a 400 quintali.🔗 Leggi su Chietitoday.it
Grandi opere in Calabria a rischio, Celebre chiede l’apertura urgente di un tavolo regionaleIn Calabria, la realizzazione delle grandi opere si scontra con criticità legate alla disponibilità di cave, materie prime e a procedure amministrative complesse.
Leggi anche: Inclusione scolastica: "Ancora criticità". La Rete chiede la convocazione del tavolo permanente
Argomenti discussi: Vino, Coldiretti alza la voce: chiesto un tavolo immediato e regole più eque per i viticoltori; Anno 17 – n.2 – 15 gennaio 2026.
Sul vino Coldiretti Abruzzo chiede la convocazione urgente di un tavolo regionale: Deroga a 400 quintali per ettaroLa richiesta nasce dall’esigenza di superare la disparità di trattamento che i viticoltori abruzzesi hanno dovuto affrontare durante la vendemmia 2025 rispetto ai produttori delle regioni limitrofe ... chietitoday.it
Vino, Coldiretti chiede convocazione del tavolo tecnicoColdiretti Abruzzo chiede la convocazione urgente del tavolo vitivinicolo regionale e torna a ribadire la necessità, soprattutto in annate fortemente produttive come quella del 2025, di riportare all' ... ansa.it
Dalla semplificazione alle misure di crisi fino alla chiarezza sulla definizione di dealcolato, il “Pacchetto Vino” Ue “riprende molte delle richieste di Coldiretti a tutela di un settore da primato del made in Italy a tavola che sta attraversando un momento delicato, t - facebook.com facebook
COLDIRETTI * VINO: «CON OK A PACCHETTO PIÙ SEMPLIFICAZIONE E TRASPARENZA, ORA NECESSARIO GARANTIRE LE RISORSE» x.com
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.