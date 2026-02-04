Renzo Boni, ex vicesindaco di Reggio Emilia, ha appena pubblicato un libro intitolato

"Usi costumi e tradizioni nelle campagne reggiane del Novecento" è il libro di Renzo Boni (già vicesindaco e docente all’Iti Nobili). "Il testo nasce - spiega - per non lasciare svanire un mondo che per secoli ha scandito la vita delle nostre campagne e in pochi decenni è scomparso. L’intento è salvare dall’oblio una civiltà contadina plurisecolare, rimasta immutata per generazioni poi travolta da cambiamenti rapidissimi fino ad oggi. Il recupero del dialetto e dei proverbi, che per secoli sono stati l’enciclopedia dei poveri, è parte essenziale di questo racconto". Il libro è illustrato con foto d’epoca, minuziosamente ricercate, nelle case dei contadini, per anni da Boni e restaurate da Amedeo Ruozzi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - L’ex vicesindaco Renzo Boni ha scritto un libro: "L’intento è salvare dall’oblio la civiltà contadina"

