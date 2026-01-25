Giulio Regeni un documentario a 10 anni dall’omicidio I genitori | Grazie a chi ha l' ha salvato dall’oblio

A dieci anni dall’omicidio di Giulio Regeni, un nuovo documentario ne ricostruisce la vicenda, offrendo testimonianze dei genitori e approfondimenti sulla sua vita e le circostanze della morte. Un’occasione per ricordare e mantenere vivo il suo ricordo, sottolineando l'importanza della verità e della memoria. I genitori ringraziano chi ha contribuito a non lasciarlo nell’oblio.

Era il 25 gennaio 2016 quando Giulio Regeni scomparve al Cairo, in Egitto. Qualche giorno dopo, il corpo del ricercatore 28enne fu ritrovato senza vita sul ciglio di un’autostrada. Dieci anni dopo, con il processo ancora una volta sospeso nell’ottobre 2025, la sua morte non è ancora stata chiarita. La storia viene ripercorsa in un documentario che raccoglie anche le testimonianze dei genitori Paola e Claudio. Il documentario dedicato a Giulio Regeni Le parole dei genitori Paola e Claudio 10 anni dopo, l’omicidio è ancora un mistero Il documentario dedicato a Giulio Regeni Fiumicello Villa Vicentina, il paese d’origine di Giulio Regeni, in provincia di Udine, a lui dedica l’evento Parole, immagini e musica per Giulio. 🔗 Leggi su Virgilio.it

