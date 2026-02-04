Sono iniziati i lavori di ristrutturazione dell’ex questura di Pistoia. Dopo più di un anno dall’assegnazione all’asta, il palazzo che ospitava gli uffici torna a vivere, trasformato in 23 appartamenti. I lavori sono partiti da pochi giorni, segnando un passo importante per la riqualificazione dell’edificio.

Pistoia, 4 febbraio 2026 – Dopo più di un anno dall’aggiudicazione all’ asta per un valore di circa 625mila euro, da qualche giorno sono partiti i lavori per la notevole ristrutturazione che riguarderà il palazzo che fino al 2016 ha ospitato gli uffici della Questura, prima dello spostamento nel “Polo della Sicurezza” di via Pertini, sul viale Macallè. Uno stabile rimasto completamente chiuso e in stato di abbandono per quasi un decennio, che adesso verrà rimesso a nuovo dalla Lo Conte Edile Costruzioni di Prato che, con questa operazione, è entrata in maniera decisa anche nel tessuto produttivo pistoiese. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - L’ex questura rinasce: sono partiti i lavori per la realizzazione di 23 appartamenti

