Frane a Bertinoro sono partiti i lavori

Sono iniziati i lavori di sistemazione di due frane a Bertinoro, causate dall’alluvione di maggio 2023. Interventi di riparazione sono stati avviati in via Molino Bratti a Capocolle e in via Saffi, nel centro cittadino, per mettere in sicurezza le zone interessate e prevenire ulteriori dissesti.

Nel territorio di Bertinoro sono partiti i lavori di sistemazione di due smottamenti a seguito dell’ alluvione del maggio 2023, in via Molino Bratti a Capocolle e nella centralissima via Saffi. Nel primo caso la strada sarà chiusa al traffico fino al 31 dicembre dal civico 1404 al 1706 per il consolidamento del costone da dove era colata una lingua di terra sulla strada. "Si tratta di un pacchetto di opere che prevede anche l’intervento su via Carducci – spiega il sindaco, Filippo Scogli –. A gennaio di quest’anno erano stati approvati vari progetti di fattibilità. Avevamo accorpato più lavori al fine di rendere appetibili i lavori per le ditte. Ilrestodelcarlino.it Frane a Bertinoro, sono partiti i lavori - La via Molino Bratti a Capocolle chiusa fino al 31 dicembre. msn.com

