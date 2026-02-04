L'ex moglie di Bill Gates torna a parlare e non risparmia critiche all'ex marito. Dopo anni di silenzio, si scaglia contro le accuse legate al suo passato e alla relazione con Jeffrey Epstein, chiedendo che sia Bill a rispondere dei sospetti e delle ombre che si sono create intorno a lui. La vicenda torna a far discutere, con nuovi dettagli e vecchi dubbi ancora aperti.

L a tempesta che circonda il nome di Bill Gates e il suo legame con Jeffrey Epstein non accenna a placarsi, e questa volta a rompere il silenzio è la donna che per trent’anni è stata al suo fianco. In un’intervista toccante e carica di dignità rilasciata al podcast Wild Card di NPR, Melinda French Gates ha affrontato le ultime, inquietanti rivelazioni emerse dai nuovi file del dipartimento di Giustizia americano, spiegando senza giri di parole perché la sua fuga da quel «fango» sia stata l’unica scelta possibile. Sesso e politica: gli scandali diventati film. guarda le foto Bill Gates, i legami con Epstein e le malattie veneree. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - L'ex moglie del fondatore di Microsoft non risparmia critiche all'ex marito: «Bill deve rispondere di questo fango, non io»

