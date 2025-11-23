È una figura professionale poco conosciuta e ancor meno definita.C’è chi crede si tratti di volontarie, chi di psicologhe, e sulle competenze necessarie la confusione è totale. Eppure, le operatrici dei Centri antiviolenza, quelle che rispondono alle prime telefonate di donne spaventate e spesso poco consapevoli dei loro diritti, hanno un ruolo cruciale. Dalla loro capacità di ascolto e di dare risposte precise, dalla preparazione e dall’empatia dipende l’inizio di un percorso di autodeterminazione e consapevolezza delle vittime. “La violenza virtuale è reale”: la campagna di Una Nessuna Centomila per il 25 novembre X In Italia, i Centri antiviolenza sono 404 (dato Think-tank Tortuga, 2024), alcuni hanno una storia di decenni, altri sono più recenti. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Fin dalla prima telefonata a un Centro antiviolenza, una donna in cerca di aiuto deve poter contare su professioniste preparate. Per rispondere a questo bisogno, Una Nessuna Centomila lancia la Scuola di formazione nazionale per le operatrici