Fin dalla prima telefonata a un Centro antiviolenza una donna in cerca di aiuto deve poter contare su professioniste preparate Per rispondere a questo bisogno Una Nessuna Centomila lancia la Scuola di formazione nazionale per le operatrici
È una figura professionale poco conosciuta e ancor meno definita.C’è chi crede si tratti di volontarie, chi di psicologhe, e sulle competenze necessarie la confusione è totale. Eppure, le operatrici dei Centri antiviolenza, quelle che rispondono alle prime telefonate di donne spaventate e spesso poco consapevoli dei loro diritti, hanno un ruolo cruciale. Dalla loro capacità di ascolto e di dare risposte precise, dalla preparazione e dall’empatia dipende l’inizio di un percorso di autodeterminazione e consapevolezza delle vittime. “La violenza virtuale è reale”: la campagna di Una Nessuna Centomila per il 25 novembre X In Italia, i Centri antiviolenza sono 404 (dato Think-tank Tortuga, 2024), alcuni hanno una storia di decenni, altri sono più recenti. 🔗 Leggi su Iodonna.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Prima la telefonata, poi la visita del malvivente che si è spacciato per dipendente delle Poste Vai su Facebook
Ho intervistato la prima e l’unica volta #OrnellaVanoni lo scorso maggio in occasione dell’uscita della sua bellissima autobiografia scritta insieme a Pacifico e pubblicata dalla Nave di Teseo: ammetto che ero abbastanza teso perché temevo non solo che pote Vai su X
Putin-Macron, prima telefonata dopo tre anni: Ucraina e Iran al centro del colloquio - Al centro del colloquio tra il presidente russo e quello francese, la richiesta del leader di Parigi di ... Segnala unionesarda.it
Prima telefonata Zelensky con il Papa, lo invita a Kiev - Il presidente ucraino Voldymyr Zelensky afferma su Telegram di aver invitato il Papa in Ucraina durante la loro prima telefonata. Da ansa.it