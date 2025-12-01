Lautaro ammette | Le due sconfitte ci hanno fatto male ma l’Inter deve vincere sempre! Sulle critiche e sugli abbracci di Chivu vi dico questo

Inter News 24 L’attaccante e capitano dell’Inter, Lautaro Martinez, ha parlato così dall’evento del Gran Galà del Calcio 2025 il giorno dopo il successo col Pisa. Intercettato dai giornalisti presenti al Gran Galà del Calcio 2025, il capitano dell’Inter, Lautaro Martinez ha parlato così. MOMENTO PERSONALE E DI SQUADRA – « Sono sempre concentrato su quello da fare in campo, le partite si sviluppano in maniera diversa, bisogna farsi trovare pronti. L’Inter deve vincere sempre, le due sconfitte ci hanno fatto male, a Pisa non abbiamo iniziato magari bene, ma nel secondo tempo abbiamo fatto sempre meglio » LA GENTE E’ TROPPO SEVERA CON ME? – « Questo fa parte del gioco, io cerco sempre di migliorare, andare avanti e rendere felici i tifosi dell’Inter. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Lautaro ammette: «Le due sconfitte ci hanno fatto male ma l’Inter deve vincere sempre! Sulle critiche e sugli abbracci di Chivu vi dico questo»

News recenti che potrebbero piacerti

Lautaro Martinez è arrivato a 161 gol con la maglia dell’Inter ? “Non me l’aspettavo”, ammette il capitano nerazzurro in conferenza stampa dopo la vittoria contro la Lazio. Per Lautaro il merito va anche al padre, che gli ha trasmesso il valore del lavoro #Int - facebook.com Vai su Facebook

Lautaro: “Sto bene all’Inter, lascio parlare gli altri. Scordano i miei gol? Sono abituato” - Saper soffrire, fare cerchio, trovare la doppietta dell'uomo più chiacchierato e rialzarsi dopo due sconfitte amarissime contro Milan e Atletico che nel primo tempo contro il Pisa sembravano aver lasc ... Da msn.com

Lautaro sorpassa Mazzola: 'Lascio parlare chi critica' - La doppietta di Pisa fa sentire il sapore della storia dell'Inter a Lautaro Martinez che con 163 reti totali scala al quarto posto la prestigiosa classifica dei marcatori dell'Inter di tutti i tempi, ... Scrive ansa.it

Inter, Lautaro: “Critiche? Sono abituato, io lavoro per la squadra. La gente fuori può parlare” - Il capitano dell’Inter ha risposto alle critiche sul suo conto degli ultimi giorni: “Sono contento. Da gianlucadimarzio.com

CorSera – Lautaro, la verità su derby e Atletico. A Pisa Chivu ha annusato l’aria giusta - Ci ha pensato Lautaro a sbloccare e a chiudere la gara dell'Inter a Pisa. Come scrive msn.com

Ci pensa Lautaro, doppietta al Pisa e l’Inter torna a vincere - PISA (ITALPRESS) – Per un’ora abbondante l’Inter soffre e non brilla, ma alla fine porta a casa tre punti di importanza capitale. Riporta lagazzettadelmezzogiorno.it

Chivu: "Lautaro lo abbraccio ogni mattina... e ci parliamo anche" - Le ultime notizie di calcio, Livescore, risultati, voci di mercato, trasferimenti, calendari, classifiche e profli dei giocatori da tutto il mondo, compresa la Serie A. Da goal.com