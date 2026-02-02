Pedopornografia indagato il consigliere comunale Iyas Ashkar La sindaca di Brescia | si è dimesso venerdì Non sapevo dell’indagine

La giunta di Brescia si trova di fronte a una nuova tegola. Iyas Ashkar, consigliere comunale fino a venerdì, è stato iscritto nel registro degli indagati nell’ambito di un'operazione sulla pedopornografia. La sindaca, che ha accettato le sue dimissioni, ha dichiarato di non sapere nulla dell’indagine fino a pochi giorni fa. L’inchiesta, coordinata dalla procura di Milano, coinvolge anche altri uomini e ha portato all’arresto di due persone e alla denuncia di altre sei.

Brescia, 2 febbraio 2026 - È Iyas Ashkar, sino a venerdì quando si è dimesso consigliere comunale di Brescia, uno dei nomi che emerge tra gli indagati nell'inchiesta per pedopornografia coordinata dalla procura di Milano che ha portato all'arresto di due uomini di 47 e 31 anni e alla denuncia di altre sei persone tra i 47 e i 53 anni. Chi è Iyas Ashkar. L'uomo, d i origine palestinese,presidente della commissione Commercio ed esponente della lista che fa capo direttamente al sindaco di Brescia Laura Castelletti, si è dimesso venerdì pomeriggio dal suo incarico di consigliere comunale. Le immagini nei dispositivi elettronici. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Pedopornografia, indagato il consigliere comunale Iyas Ashkar. La sindaca di Brescia: si è dimesso venerdì. Non sapevo dell’indagine Approfondimenti su Brescia Indagine Iyas Ashkar lascia il Consiglio comunale Questa mattina a Brescia si è aperto il primo consiglio comunale dell’anno con una notizia inattesa. **Pedopornografia: tra indagati anche ex consigliere comunale di Brescia** La polizia ha eseguito un’operazione che coinvolge anche un ex consigliere comunale di Brescia, recentemente dimessosi, tra gli indagati. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Brescia Indagine Argomenti discussi: Consiglio comunale di Brescia, si è dimesso lyas Ashkar. Pedopornografia, indagato il consigliere comunale Iyas Ashkar. La sindaca di Brescia: si è dimesso venerdì. Non sapevo dell’indagineIl politico di origini palestinesi: Prendo nettamente le distanze dagli addebiti e ho fiducia nella giustizia. Sui suoi dispositivi elettronici sarebbero stati trovati file di natura pornografica co ... ilgiorno.it Il racket degli abusi sui bambini in diretta web, indagato ex consigliere comunaleIndagine shock sulla pedopornografia live: tra i 6 indagati Iyas Ashkar, già consigliere a Palazzo Loggia e noto ristoratore. Le sue dimissioni, il 30 gennaio, coincidono con l'avanzare dell'inchiesta ... bresciatoday.it

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.