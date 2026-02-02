pedopornografia indagato consigliere comunale di brescia iyas ashkar

La sindaca di Brescia, Laura Castelletti, ha annunciato di aver avviato tutte le verifiche del caso dopo aver saputo che il consigliere comunale Iyas Ashkar è indagato per pedopornografia. Ashkar, di origini palestinesi, era stato eletto con una lista di centrosinistra, ma ora si trova al centro di un caso che rischia di avere ripercussioni anche sulla sua posizione in consiglio comunale. La giunta comunale ha già preso le distanze e sta aspettando gli sviluppi delle indagini.

Due arresti e quattro indagati, tra cui un ex consigliere comunale di Brescia (dimessosi la settimana scorsa). È il bilancio di un’operazione della Polizia di Stato, coordinata dalla Procura di Milano e avviata dal Centro nazionale per il contrasto alla pedopornografia online della Polizia postale, che ha consentito di identificare e denunciare sei persone per violenza sessuale online, “a distanza” ai danni di minori, fenomeno noto come ‘live distant child abuse’. Due uomini di 47 anni e 31 anni sono stati arrestati nelle province di Trento e Reggio Calabria per detenzione e divulgazione di “ingente materiale pedopornografico”. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

