S’Istoria Infinida Il nuovo spettacolo dei Tazenda tra musica, racconto e un libro che diventa memoria viva Il libro, firmato Felice Liperi e in uscita per Il Castello, è il cuore pulsante di questo nuovo percorso, ma soprattutto non è una semplice biografia musicale. S’Istoria Infinida, infatti, ricostruisce trent’anni di storia dell’etnorock italiano attraverso gli occhi – e le voci – di chi quella storia l’ha scritta davvero: Gigi Camedda e Gino Marielli, fondatori della band insieme al compianto Andrea Parodi, figura centrale e ancora oggi amatissima dal pubblico. Felice Liperi raccoglie episodi, visioni, radici, trasformazioni, raccontando come i Tazenda siano riusciti a portare la lingua e l’immaginario sardo in una dimensione popolare e nazionale, diventando un punto di riferimento per la musica italiana. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - S’Istoria Infinida – Il nuovo spettacolo dei Tazenda tra musica, racconto e un libro che diventa memoria viva