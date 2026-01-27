Spazio l’Ue accelera sulle comunicazioni satellitari | alternativa europea a Starlink

L’Unione europea sta rafforzando le proprie comunicazioni satellitari grazie a una rete di satelliti dedicata, offrendo un’alternativa sovrana a Starlink. Questa iniziativa mira a garantire connessioni affidabili e indipendenti per gli Stati membri, rafforzando la sicurezza e l’autonomia digitale dell’Europa. Un passo importante nel settore delle telecomunicazioni satellitari, che sottolinea l’impegno dell’UE nel campo delle tecnologie spaziali.

Una rete di satelliti per permettere agli Stati membri dell' Unione europea di avere accesso a « comunicazioni satellitari sovrane ». E' l'obiettivo delineato oggi dal commissario europeo alla Difesa, Andrius Kubilius, nel suo intervento in apertura della European Space Conference, a Bruxelles. Il progetto europeo per le comunicazioni satellitari sovrane Un target da raggiungere in tre fasi, una delle quali ha preso il via proprio pochi giorni fa: Kubilius ha infatti annunciato che la scorsa settimana sono state avviate le operazioni di Govsatcom, il programma per comunicazioni governative satellitari sicure attraverso una messa in comune delle risorse nazionali o pubbliche nazionali già esistenti nei diversi Paesi.

