Tumore alle ovaie | studio Unige scopre cellule chiave per nuove terapie

Arrivano dal capoluogo ligure i nuovi passi avanti nella lotta contro il cancro alle ovaie. Un gruppo di ricercatori dell'Università di Genova ha individuato una particolare sottopopolazione di cellule “natural killer” (NK) che potrebbe essere rilevante per la cura del carcinoma sieroso ad alto. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

