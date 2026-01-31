Recordati stringe alleanza con Moderna per sviluppare nuove terapie basate su RNA

Recordati e Moderna annunciano una partnership per sviluppare un nuovo farmaco contro un raro disturbo metabolico. Le due aziende lavoreranno insieme per portare sul mercato il farmaco sperimentale mRNA3927, basato su tecnologia a RNA. L’obiettivo è trovare una soluzione per l’acidemia propionica, una malattia ereditaria che finora ha poche opzioni terapeutiche.

Recordati ha siglato un accordo strategico con Moderna per lo sviluppo e la commercializzazione globale di mRNA3927, un farmaco sperimentale basato su tecnologia a RNA rivolto al trattamento dell'acidemia propionica, una rara malattia metabolica ereditaria. L'intesa, annunciata il 30 gennaio 2026, rappresenta un passo significativo nel campo delle terapie geniche e delle innovazioni farmacologiche per malattie rare. Secondo i termini del patto, Moderna assumerà la leadership dello sviluppo clinico del composto, sfruttando la propria esperienza nella progettazione e produzione di molecole a base di RNA.

