Marianne Mirage in concerto con il suo nuovo album Teatro

Questa sera Marianne Mirage ha portato sul palco del Teatro Socjale di Piangipane il suo nuovo album

Torna il "Grande Fratello": è la risposta di Mediaset a Fabrizio Corona. Ma meritava un lungo letargo Proseguono i concerti della seconda parte della 36esima stagione del Teatro Socjale di Piangipane. Oggi, venerdì 30 gennaio, a salire sul palco è Marianne Mirage, cantautrice e musicista, cresciuta tra Billie Holiday, Edith Piaf e Milva. Dopo aver viaggiato il mondo in compagnia della sua chitarra suonando nei pub e componendo canzoni in italiano, inglese e francese, partecipa al Festival di Sanremo nel 2017 con il brano “Le canzoni fanno male”. I suoi testi e la sua musica colpiscono grandi artisti italiani e internazionali (Brunori Sas, Patti Smith, Benjamin Clementine) che scelgono Marianne come apertura dei propri concerti e nel 2019 vince il Nastro d’Argento per la colonna sonora composta per il film “The Place” di Paolo Genovese.🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Marianne Mirage e Mille sono due artisti italiani che uniscono poesia e musica in un appuntamento di ‘Playlist Pesaro’ al Teatro Sperimentale.

Marianne Mirage al Teatro Socjale di Piangipane

Marianne Mirage presenta il suo ’Teatro’Sabato alle 21.15 la cantautrice Marianne Mirage porta sul palco dello Spazio Marte il suo nuovo disco Teatro, uscito il 17 gennaio per Peermusic. Un disco poetico, in cui la musica diventa una via ... ilrestodelcarlino.it

