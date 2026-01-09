talento femminile allo sperimentale marianne mirage tra poesia e note

Marianne Mirage e Mille sono due artisti italiani che uniscono poesia e musica in un appuntamento di ‘Playlist Pesaro’ al Teatro Sperimentale. L’evento, in programma domani alle 21, offre un’occasione per apprezzare talenti femminili e interpretazioni sincere, in un contesto intimo e ricco di emozioni. Un momento dedicato alla musica e alla poesia, pensato per un pubblico che cerca un’esperienza autentica e raffinata.

Marianne Mirage e Mille: due visioni, un’unica grande emozione per il prossimo appuntamento di ‘Playlist Pesaro’, domani alle 21 al Teatro Sperimentale. Ad aprire la serata, interamente dedicata al talento femminile, tra poesia, intensità e nuove strade della canzone d’autore, sarà Marianne Mirage, artista dall’anima soul e dalla scrittura raffinata, con il suo progetto Teatro: un viaggio intimo fatto di immagini, confessioni e atmosfere dal forte impatto emotivo. Sul palco presenterà anche il suo nuovo singolo Il Campo, un brano che scava nel profondo e racconta con delicatezza temi universali, sospesi tra fragilità e rinascita. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

