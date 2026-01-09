Talento femminile allo Sperimentale Marianne Mirage tra poesia e note
Marianne Mirage e Mille sono due artisti italiani che uniscono poesia e musica in un appuntamento di ‘Playlist Pesaro’ al Teatro Sperimentale. L’evento, in programma domani alle 21, offre un’occasione per apprezzare talenti femminili e interpretazioni sincere, in un contesto intimo e ricco di emozioni. Un momento dedicato alla musica e alla poesia, pensato per un pubblico che cerca un’esperienza autentica e raffinata.
Marianne Mirage e Mille: due visioni, un’unica grande emozione per il prossimo appuntamento di ‘Playlist Pesaro’, domani alle 21 al Teatro Sperimentale. Ad aprire la serata, interamente dedicata al talento femminile, tra poesia, intensità e nuove strade della canzone d’autore, sarà Marianne Mirage, artista dall’anima soul e dalla scrittura raffinata, con il suo progetto Teatro: un viaggio intimo fatto di immagini, confessioni e atmosfere dal forte impatto emotivo. Sul palco presenterà anche il suo nuovo singolo Il Campo, un brano che scava nel profondo e racconta con delicatezza temi universali, sospesi tra fragilità e rinascita. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Leggi anche: Tardelli netto sulla Juve di Spalletti: «Una squadra apatica». Poi il commento sulla leadership del talento Yildiz e sulle note positive tra i bianconeri
Leggi anche: Billboard Women in Music 2025: la seconda edizione a Milano celebra il talento femminile tra musica, arte e cultura
Talento femminile allo Sperimentale. Marianne Mirage tra poesia e note; Marianne Mirage e Mille; Galleria Nazionale delle Marche: prime aperture straordinarie il pomeriggio di Capodanno e lunedì 5 gennaio.
PLAYLIST PESARO, SABATO 10 GENNAIO MARIANNE MIRAGE E MILLE PER UNA SERATA DEDICATA AL TALENTO FEMMINILE - PLAYLIST PESARO, SABATO 10 GENNAIO MARIANNE MIRAGE E MILLE PER UNA SERATA DEDICATA AL TALENTO FEMMINILE ... politicamentecorretto.com
Marianne Mirage e Mille - tutte le collaborazioni sono a titolo gratuito ... lafolla.it
Concorso Innovazione al Femminile 2025 scadenza tra 10 giorni, non perdere l'occasione! Il CIF della Camera di Commercio del Gran Sasso premia il talento delle donne nelle province di L’Aquila e Teramo! Chi può partecipare Imprese di ogni set - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.