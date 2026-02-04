Inchiesta su narcotraffico e riciclaggio in Spagna arrestato il cugino del re emerito Juan Carlos I

La polizia spagnola ha arrestato Francisco de Borbon von Hardenberg, il cugino del re emerito Juan Carlos I. L’uomo, figlio del duca di Siviglia, è stato fermato nell’ambito di un’indagine su narcotraffico e riciclaggio di denaro. Le autorità non hanno ancora reso pubblici tutti i dettagli, ma l’operazione si inserisce in un quadro più ampio di controlli sul traffico di droga e il riciclo di soldi sporchi. La notizia ha fatto subito il giro del paese, suscitando sorpresa e curiosità.

