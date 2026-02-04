L’emergenza traffico a Desio torna a preoccupare i residenti. Dopo i lavori di Pedemontana, la polizia locale sta pensando di mettere degli autovelox in via per Cesano. L’obiettivo è fermare gli automobilisti che, secondo le autorità, continuano a viaggiare a velocità troppo alte. Nei prossimi giorni, potrebbe partire il sistema di controlli elettronici per cercare di ridurre le infrazioni e rendere più sicura la strada.

In via per Cesano potrebbero presto spuntare gli autovelox: se gli automobilisti sono indisciplinati e viaggiano ad alta velocità, ci penserà la polizia locale a ’educarli’ con l’occhio elettronico e con le multe. La sicurezza della strada è tornata al centro del dibattito politico durante l’ultima seduta di Consiglio comunale. Il tema è stato sollevato da Salvatore Mattia Costanza ( Fratelli d’Italia ), che ha portato all’attenzione dell’aula le preoccupazioni dei residenti: una strada trafficata a tutte le ore, attraversata da auto e mezzi pesanti, spesso a velocità ben superiori ai limiti. Una situazione che, secondo il consigliere, mette a rischio soprattutto i pedoni che devono attraversare la carreggiata. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - L’emergenza traffico a Desio . Autovelox in via per Cesano dopo i lavori di Pedemontana

Approfondimenti su Desio Traffico

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Desio Traffico

Argomenti discussi: L’emergenza traffico a Desio . Autovelox in via per Cesano dopo i lavori di Pedemontana; Lungomare, riaperto alla viabilità dopo i danni per il maltempo e l’avvio del cantiere per la rigenerazione; Emergenza frane, stop al traffico sulla Flaminia; Niscemi, è ripresa la pioggia, altri crolli. Mille sfollati, destinati ad aumentare. Dichiarata l'emergenza nazionale per il maltempo.

L’emergenza traffico a Desio . Autovelox in via per Cesano dopo i lavori di PedemontanaUna strada congestionata a tutte le ore e attraversata da macchine e mezzi pesanti a velocità sostenute. Adesso la situazione si è complicata ulteriormente a causa del viavai dei camion diretti ai can ... ilgiorno.it

Emergenza neve a Linguaglossa: Via Provenzana interdetta al traffico fino alle 12:00Attraverso una nota ufficiale, l’Amministrazione Comunale di Linguaglossa ha reso nota la chiusura temporanea al transito veicolare della Via Provenzana. Il provvedimento, scattato nelle prime ore di ... cataniaoggi.it

LA CARENZA DI «CULTURA DELLA SICUREZZA» COME PROTEGGE IL LAVORO IN CAPITANATA L’EDITORIALE DI DESIO CRISTALLI - facebook.com facebook