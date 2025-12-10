Va dall'amico barbiere per un taglio gratis lui si rifiuta e lo accoltella | arrestato per tentato omicidio

Un uomo si è recato dal suo amico barbiere chiedendo un taglio gratuito, ma è stato rifiutato. In preda alla rabbia, ha estratto un coltello e lo ha ferito gravemente. L'aggressore è stato arrestato per tentato omicidio dopo essere stato trovato con il barbiere in condizioni critiche. L'episodio ha sconvolto la comunità e sollevato interrogativi sulla gestione delle tensioni personali.

