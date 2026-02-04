Leghisti imperfetti | i cuor di leone odiatori di Salvini | il commento

I leghisti non nascondono più il loro nervosismo. Da settimane si fanno sentire, spesso con parole dure contro Salvini e il suo modo di guidare il partito. Questa volta, a scatenare le polemiche, è stata la decisione di Vannacci di partecipare a un’operazione particolare: far sbarcare tra i leghisti un paracadutista del Col Moschin, che ha shakerato il gruppo, portandosi via quanti più possibili e sparendo nel nulla. La tensione tra i membri del partito si fa sempre più palpabile.

Sempre arrabbiati, sempre decisi a farla finita "col genero di Denis Verdini " e sempre sul punto di organizzare una sarabanda contro il segretario, specialmente adesso che ha fatto frullare il partito da Roberto Vannacci, l'incursore del Col Moschin che si è prodotto nella specialità del reggimento d'élite di stanza a Livorno: farsi paracadutare tra i leghisti, shakerarli in gruppo, mettersene in tasca quanti più possibile e poi sparire. La Lega annovera dei cuor di leone di antico lignaggio. Una partito dentro il partito: milizia bossiana che nel tempo è andata scolorendosi giungendo, per dire, all'attracco ideologico di Giancarlo Giorgetti, quello del Sole delle Alpi disegnato sulla parete della sua villetta sul lago di Varese.

