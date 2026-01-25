L’avvertimento di Salvini ai leghisti vannacciani | Chi esce dal partito finisce nel nulla

Matteo Salvini ha avvertito i leghisti vicini a Vannacci che uscire dal partito comporta il rischio di rimanere senza rappresentanza politica. Il leader leghista sottolinea l’importanza di mantenere unità e coesione, evidenziando che la Lega rimane la piattaforma più solida per chi condivide i suoi valori. L’eventuale uscita, secondo Salvini, potrebbe portare a una marginalizzazione politica, invitando i dissidenti a riflettere sulle conseguenze.

Matteo Salvini si prepara a ricevere la notizia dello strappo dei leghisti vicini al generale Vannacci, pronti a confluire in una forza nuova e alternativa alla Lega: "Non abbiamo bisogno di pesi improduttivi. Qualcuno ritiene che sia più garantito il suo seggio da altre parti? Vai, la storia insegna che chi esce dalla Lega finisce nel nulla".🔗 Leggi su Fanpage.it

L’avvertimento di Salvini ai leghisti vannacciani: “Chi esce nel partito finisce nel nulla”Matteo Salvini ha lanciato un avvertimento ai leghisti vicini a Vannacci, sottolineando che chi lascia il partito rischia di rimanere senza opportunità politiche.

Lega, Salvini: “Chi esce dal partito finisce nel nulla”L’intesa tra Matteo Salvini e Roberto Vannacci appare in crisi, con quest’ultimo che potrebbe lasciare la Lega per avviare un nuovo progetto politico.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Argomenti discussi: La Lega moderata che sfida Vannacci: il manifesto di Siri presentato all'evento di Roccaraso (con Salvini); Tra spaccature e suggestioni di una Nato solo Europea; ULTIM’ORA Trump, la notizia fa tremare: adesso è tutto ufficiale | L’avvertimento è passato; Renzi lancia la casa riformista: allargare per battere la destra.

L’avvertimento di Salvini ai leghisti vannacciani: Chi esce nel partito finisce nel nullaMatteo Salvini si prepara a ricevere la notizia dello strappo dei leghisti vicini al generale Vannacci, pronti a confluire in una forza nuova e alternativa ... fanpage.it

Salvini: Chi esce dalla Lega finisce nel nulla. Avvertimento a Vannacci? Non mi riferivo a luiIl vicepremier e segretario del Carroccio dal palco di Rivisondoli in Abruzzo difende anche la sua scelta di incontrare Tommy Robinson, esponente dell'estrema destra britannica ... msn.com

Gelo tra Salvini e Vannacci, l’avvertimento del leader del Carroccio: «C’è chi pensa solo alla poltrona. Chi esce dalla Lega finisce nel nulla» x.com

È dal palco di Idee in Movimento, la manifestazione della Lega in corso a Rivisondoli, che Matteo Salvini sceglie di intervenire senza mediazioni sulla guerra in corso in Ucraina, rivolgendosi direttamente, seppure idealmente, al presidente Volodymyr Zelensk - facebook.com facebook