Zaia ridà speranza agli ex leghisti contro Salvini | Ora abbia coraggio

Ilfoglio.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“ Io sono tra quelli che si sentono orfani della vecchia Lega Nord. E chissà che con Zaia non sia rinata una speranza ”. C’è una frase dell’ex presidente del Veneto che a Roberto Cas. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

zaia rid224 speranza agli ex leghisti contro salvini ora abbia coraggio

© Ilfoglio.it - Zaia ridà speranza agli ex leghisti contro Salvini: “Ora abbia coraggio”

News recenti che potrebbero piacerti

Luca Zaia a Pontida lancia Alberto Stefani e un altolà agli alleati: «Per il Veneto un leghista, sennò sarà un problema» - Da una parte Luca Zaia, osannato dai militanti, gente in coda per un selfie: «Presidente, è mezz’ora che aspetto». Segnala ilgazzettino.it

Salvini: «La lista Zaia è un valore aggiunto, la proporrò agli alleati della Lega» - In collegamento con il direttivo regionale, il segretario del Carroccio ha affermato che in Veneto «l’eccellente amministrazione garantita negli ultimi anni non va dispersa», ribadendo la richiesta di ... Come scrive lettera43.it

Veneto, Salvini propone agli alleati la “lista Zaia” - L'eccellente amministrazione garantita negli ultimi anni con la guida di Luca Zaia non va dispersa", ha aggiunto. Come scrive repubblica.it

Cerca Video su questo argomento: Zaia Rid224 Speranza Agli