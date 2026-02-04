L’Italia si prepara a giocare un ruolo da protagonista nel nuovo accordo industriale pulito dell’Unione Europea. Secondo Legambiente, il nostro paese ha le carte in regola, grazie a alcune filiere che lo vedono già tra i leader. Ora punta a guidare questa rivoluzione, sfruttando le proprie eccellenze e spingendo per una nuova fase di industrializzazione più sostenibile.

Roma, 4 feb. (Adnkronos) - "L'Italia è tra i paesi leader in alcune filiere, può guidare la nuova industrializzazione europea e rivendicare le proprie eccellenze". Lo dice Stefano Ciafani, presidente nazionale Legambiente, durante la presentazione dei risultati della terza edizione del progetto 'L'Italia in cantiere. Un Clean Industrial Deal Made in Italy' a Roma. “Abbiamo un problema su alcune filiere industriali storicamente deindustrializzate, come chimica e siderurgia, la cui crisi parte dagli anni '90 e non è colpa del Green Deal europeo”, ha aggiunto Ciafani, sottolineando l'urgenza di azioni concrete. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Legambiente: "Italia sia protagonista Clean Industrial Deal Ue"

L’Italia punta a diventare protagonista nella riqualificazione industriale europea.

Nel contesto del vertice Italia-Germania, la premier Meloni ha sottolineato l'importanza di un'Europa protagonista del proprio futuro.

