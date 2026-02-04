L’eccidio di Cesena una strage dimenticata | in Malatestiana il convegno che racconta la tragedia del 1337

Sabato 7 febbraio, alla Biblioteca Malatestiana, si è tenuto un convegno dedicato all’eccidio di Cesena del 1377. La sala era piena di persone che volevano ricordare quella pagina di storia dimenticata. La strage, chiamata anche “Sacco dei Bretoni”, ha lasciato ferite profonde nella città, ma nel tempo è caduta nell’oblio. Ora, attraverso testimonianze e ricostruzioni, si cerca di farla tornare alla memoria di tutti.

Sabato 7 febbraio, in Biblioteca Malatestiana viene ospitato un convegno che ricorda una delle ferite più dimenticate di Cesena: l’eccidio del 1377 o "Sacco dei Bretoni", la strage che nel 1377 sconvolse la città, trasformandola in un teatro di orrore e sangue. Per non dimenticare quel sacrificio.🔗 Leggi su Cesenatoday.it Approfondimenti su Cesena Strage “La Montagna Non Dimentica”: il nuovo documentario del regista ternano Riccardo Tappo che racconta il dimenticato eccidio di Mucciafora “Il Salvemini è una strage dimenticata” La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Cesena Strage Argomenti discussi: Fascisti e antisemiti; Giorno della Memoria con un’opera di Idilio Galeotti che ricorda l’eccidio di Ca’ Morelli e la proiezione del film ‘La vita è bella’; Giorno della Memoria, Modigliana ricorda suor Benedetta Pompignoli; Shoah. La Cesena democratica non può schierarsi con antisemiti, Lega auspica ritiro mozione per cittadinanza a albanese. L’eccidio di Ponte Ruffio commemorato dai sindaci. Lattuca e GozzoliL’eccidio fascista di Ponte Ruffio di Cesena è stato commemorato ieri dai due sindaci Enzo Lattuca (Cesena) e Matteo Gozzoli (Cesenatico). Il 18 agosto 1944 vennero fucilati: Arnaldo Gaza, Tullio ... ilrestodelcarlino.it Otto partigiani fucilati dai fascisti: l’Anpi ricorda l’eccidio della RoccaMercoledì pomeriggio, in occasione dell’81° anniversario dell’eccidio, una delegazione delle sezioni Anpi di Cesena e Cesenatico ha voluto ricordare gli otto partigiani fucilati dai fascisti allo ... ilrestodelcarlino.it Cari amici, il prossimo 7 febbraio ricorderemo il cosiddetto Sacco dei bretoni, o per meglio dire l'eccidio di Cesena, avvenuto il 3 febbraio 1377, che ha cambiato per sempre la storia della nostra città. Ringraziamo l'amico Andrea Sirotti Gaudenzi per averci dat - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.