Il Salvemini è una strage dimenticata

Ilrestodelcarlino.it | 6 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Casalecchio di Reno (Bologna), 6 dicembre 2025 – Verità e giustizia. È quanto sono tornati a chiedere a 35 anni di di   stanza i familiari delle vittime della strage del Salvemini di Casalecchio:   11 ragazze e un ragazzo di 15 anni della II A Periti dell’Itcs Salvemini, morti il 6 dicembre 1990 nella succursale di via Del Fanciullo mentre seguivano la lezione di tedesco, in seguito alla caduta sulla scuola di un aereo militare in avaria. L’omaggio alle vittime con la gerbera bianca. I familiari, insieme ai rappresentanti delle istituzioni e a tanti cittadini, ieri mattina si sono ritrovati nella scuola e poi nell’Aula della Memoria per un omaggio alle vittime con una gerbera bianca e qualche minuto di raccoglimento. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

il salvemini 232 una strage dimenticata

© Ilrestodelcarlino.it - “Il Salvemini è una strage dimenticata”

Argomenti simili trattati di recente

salvemini 232 strage dimenticataBologna ricorda la strage di Salvemini 35 anni dopo - Società: Dodici vittime – undici ragazze e un ragazzo, tutti della 2^ A – e ottantotto feriti: il bilancio drammatico della strage ... Come scrive lapressa.it

La strage dimenticata. Ma non da noi - Stranamente, il secondo anniversario del 7 ottobre, il più atroce giorno di lutto per il popolo ebraico dal tempo della Shoah, coincide con l'inizio di Succot, la festa delle capanne, in cui famiglie ... Segnala ilgiornale.it

Cerca Video su questo argomento: Salvemini 232 Strage Dimenticata