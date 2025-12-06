Il Salvemini è una strage dimenticata
Casalecchio di Reno (Bologna), 6 dicembre 2025 – Verità e giustizia. È quanto sono tornati a chiedere a 35 anni di di stanza i familiari delle vittime della strage del Salvemini di Casalecchio: 11 ragazze e un ragazzo di 15 anni della II A Periti dell’Itcs Salvemini, morti il 6 dicembre 1990 nella succursale di via Del Fanciullo mentre seguivano la lezione di tedesco, in seguito alla caduta sulla scuola di un aereo militare in avaria. L’omaggio alle vittime con la gerbera bianca. I familiari, insieme ai rappresentanti delle istituzioni e a tanti cittadini, ieri mattina si sono ritrovati nella scuola e poi nell’Aula della Memoria per un omaggio alle vittime con una gerbera bianca e qualche minuto di raccoglimento. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
