La Montagna Non Dimentica | il nuovo documentario del regista ternano Riccardo Tappo che racconta il dimenticato eccidio di Mucciafora
Una targa letta per caso in un piccolo borgo della Valnerina e una storia quasi scomparsa dalla memoria collettiva: così è nato “La Montagna Non Dimentica”, il nuovo documentario del regista ternano Riccardo Tappo, oggi residente in Germania ma sempre legato alla sua città natale e ai suoi. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
