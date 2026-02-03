Da Sofia Goggia a Flora Tabanelli da Dorothea Wierer a Federico Pellegrino | chi può vincere medaglie per l' Italia a Milano Cortina 2026?
L’Italia punta a un bottino ricco di medaglie ai Giochi di Milano Cortina 2026. Tra le possibili vincitrici ci sono atlete come Sofia Goggia, Flora Tabanelli, Dorothea Wierer e Federico Pellegrino. Gli esperti prevedono fino a 20 medaglie, spaziando tra sci alpino, biathlon, freestyle e anche scialpinismo, una disciplina nuova che potrebbe regalare altre soddisfazioni.
