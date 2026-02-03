Da Sofia Goggia a Flora Tabanelli da Dorothea Wierer a Federico Pellegrino | chi può vincere medaglie per l' Italia a Milano Cortina 2026?

L’Italia punta a un bottino ricco di medaglie ai Giochi di Milano Cortina 2026. Tra le possibili vincitrici ci sono atlete come Sofia Goggia, Flora Tabanelli, Dorothea Wierer e Federico Pellegrino. Gli esperti prevedono fino a 20 medaglie, spaziando tra sci alpino, biathlon, freestyle e anche scialpinismo, una disciplina nuova che potrebbe regalare altre soddisfazioni.

I nomi, dunque. Nello sci alpino, tra Bormio e Cortina, Sofia Goggia e Dominik Paris hanno concrete possibilità di medaglia. Nella discesa maschile occhio a Giovanni Franzoni, che sta vivendo un magic-moment, mentre la mina vagante è Florian Schieder. Capitolo Federica Brignone: dopo la resurrezione, tutto è possibile. Vederla sul podio confermerebbe l’eccezionalità della Tigre della neve. Al Forum di Assago i nomi buoni sono due. Ovviamente Arianna Fontana, la regina dello short-track che punta alla sua 12esima medaglia olimpica. E Pietro Sighel. Spostandoci a Rho Fiera, tre eccellenze - sulla pista lunga - sono italiane: Davide Ghiotto e Francesca Lollobrigida (10. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

Approfondimenti su Milano Cortina 2026

Nel panorama sportivo italiano, emergono giovani talenti pronti a distinguersi nel 2026.

Flora Tabanelli, giovane atleta di 18 anni, esprime il suo rammarico per l’infortunio subito prima di Milano Cortina.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Milano Cortina 2026

