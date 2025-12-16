Milano-Cortina 2026 le prime Olimpiadi sulle orme dei dinosauri nel Parco dello Stelvio

Nel contesto delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026, emerge una scoperta scientifica eccezionale nel Parco dello Stelvio: i resti di dinosauri risalenti a milioni di anni fa. Questa scoperta, presentata come

"Questa eccezionale scoperta è un regalo della storia ai Giochi invernali", il commento del presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana alla presentazione di "Triassic Park" sulle Alpi valtellinesi. Tgcom24.mediaset.it

