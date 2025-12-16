Milano-Cortina 2026 le prime Olimpiadi sulle orme dei dinosauri nel Parco dello Stelvio
Nel contesto delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026, emerge una scoperta scientifica eccezionale nel Parco dello Stelvio: i resti di dinosauri risalenti a milioni di anni fa. Questa scoperta, presentata come
"Questa eccezionale scoperta è un regalo della storia ai Giochi invernali", il commento del presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana alla presentazione di "Triassic Park" sulle Alpi valtellinesi. Tgcom24.mediaset.it
La storia 'incontra' Milano Cortina 2026, orme di dinosauri scoperte tra Livigno e Bormio - Nel cuore delle Alpi nella Valle di Fraele, tra i luoghi in cui verrà assegnato il maggior numero di medaglie alle prossime Olimpiadi, la testimonianza risalente a oltre 200 milioni di anni fa ... msn.com
Milano-Cortina 2026, le prime Olimpiadi in scena nella Valle dei dinosauri - "Un regalo che la storia fa alle Olimpiadi e alle Paralimpiadi invernali di Milano- msn.com
