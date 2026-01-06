Olimpiadi invernali Milano Cortina 2026 c’è anche Javier Zanetti tra i tedofori! L’ex capitano dell’Inter affiancherà altri grandi volti dello sport a Como!

Il 3 febbraio a Como, Javier Zanetti sarà tra i tedofori delle Olimpiadi invernali Milano Cortina 2026. L’ex capitano dell’Inter, noto per la sua lunga carriera nel calcio, si unirà ad altri atleti e personalità sportive in un momento simbolico di condivisione e rappresentanza dei valori olimpici. Questa partecipazione sottolinea l’importanza dello sport come elemento di unione e spirito di squadra.

Inter News 24 Olimpiadi invernali Milano Cortina 2026, c'è anche Javier Zanetti tra i tedofori! L'ex capitano dell'Inter presente a Como il prosismo 3 febbraio. Il conto alla rovescia per le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026 è ormai iniziato, e con esso anche il tradizionale passaggio della fiaccola olimpica che toccherà diversi comuni della Lombardia in vista della cerimonia di apertura del 6 febbraio. La torcia, simbolo di unione e pace tra i popoli, arriverà a Como il prossimo 3 febbraio, dopo aver attraversato numerosi paesi delle zone di Como, Lecco, Bergamo e Monza. Il percorso della fiaccola partirà da Dalmine e attraverserà Capriate San Gervasio, Trezzo sull'Adda, Paderno d'Adda, Robbiate e Merate, per poi passare dal Sito Patrimonio Mondiale di Crespi d'Adda, un luogo di grande valore storico e culturale.

