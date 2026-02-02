Mirabilia Marche un viaggio nell’arte tra Pesaro e Ancona | Rodolfo Bersaglia alle prese con l’Incoronazione della Vergine del Bellini - VIDEO

Rodolfo Bersaglia si immerge nell’arte del Bellini, analizzando da vicino l’Incoronazione della Vergine a Pesaro. La Fondazione Marche Cultura ha portato i visitatori in un viaggio tra Pesaro e Ancona, rivelando i dettagli di uno dei capolavori più amati del Rinascimento adriatico. Bersaglia si concentra sulla tecnica e sui segreti nascosti dietro questa preziosa pala, offrendo un’idea chiara di cosa rende il dipinto così speciale.

Un nuovo appuntamento con la bellezza e la storia del nostro territorio: ecco l’ultima puntata di Mirabilia Marche, la rubrica dedicata alla riscoperta dei tesori artistici regionali In collaborazione con la Fondazione Marche Cultura, il nuovo episodio ci porta nel cuore del Rinascimento adriatico per svelare i segreti di uno dei capolavori più iconici custoditi nelle Marche: l’Incoronazione della Vergine di Giovanni Bellini, meglio nota come Pala di Pesaro. Nel video, Bersaglia non si limita a un’analisi accademica, ma traccia un filo rosso che unisce le diverse anime della nostra regione. Il professore sottolinea l’importanza strategica e culturale di questo dipinto, realizzato intorno al 1483.🔗 Leggi su Anconatoday.it Approfondimenti su Mirabilia Marche L’arte che attraversa i secoli: Rodolfo Bersaglia racconta la "Crocifissione" di Tiziano | VIDEO Scopri il fascino senza tempo dell’arte attraverso l’occhio di Rodolfo Bersaglia, che ci guida alla scoperta della celebre I capolavori della Pinacoteca, Rodolfo Bersaglia racconta la "Madonna col Bambino" di Carlo Crivelli | VIDEO La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Mirabilia Marche Argomenti discussi: Fabriano: Andrea da Montefeltro. ARCANA | Il Leone del Nuovo Orizzonte. Mirabilia, l’opera in tre atti che racconta il percorso universale dell’uomoUn viaggio nella meraviglia prende forma tra le vie della Città Alta di Bergamo con Mirabilia, installazione in tre atti progettata da Beplano. Dal latino mirab?lis, degno di ammirazione, il ... bergamonews.it

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.