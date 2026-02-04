Questa sera Ancona torna protagonista del futsal con la partita di Coppa Italia al Palaprometeo. Il palazzetto è già pieno, anche se l’ultima finale di pochi mesi fa si è giocata al PalaTriccoli, che ha visto uno stadio pieno in ogni ordine di posto. La città si prepara a vivere un altro grande evento sportivo, con tifosi pronti a sostenere le loro squadre fino all’ultimo minuto.

Negli occhi ancora un PalaTriccoli, teatro dell’ultima Final Eight, stracolmo in ogni ordine di posto per la scorsa finale di Coppa Italia. Da Jesi ad Ancona il passo è breve: le Marche per il secondo anno di fila ospiteranno il maxi evento del futsal maschile, che comprende le corse alle coccarde tricolori di tutte le categorie (Final Eight di Serie A e B, Final Four di Serie A2 Élite, A2, C e Under 19) in programma dal 20 al 29 marzo. Un concentrato di emozioni, che fungerà da apripista a un appuntamento indimenticabile per la Regione adriatica e per tutta Italia: dall’8 al 10 maggio Pesaro sarà la sede della Final Four di UEFA Futsal Champions League, la prima della storia nel Bel Paese. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Ancona capitale del futsal. Al Palaprometeo la Coppa Italia: "Evento sportivo straordinario"

