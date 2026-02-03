Donald Trump si dice preoccupato per le prossime elezioni di metà mandato. L’ex presidente ha lanciato appelli per cercare di influenzare il voto, sostenendo che bisogna “prendere il controllo del voto”. Le elezioni midterm sono fondamentali perché rinnovano tutta la Camera e un terzo del Senato, e Trump sembra temere un risultato sfavorevole per i suoi sostenitori. Intanto, si intensificano le tensioni e gli sforzi per mobilitare gli elettori.

Donald Trump ha paura delle elezioni midterm. Quelle che si tengono, come dice il termine, a metà del mandato presidenziale e rinnovano tutta la Camera e un terzo del Senato. Quest’anno si voterà il 3 novembre. E già oggi i sondaggi sono impietosi con una presidenza in crisi di popolarità. E dopo le vittorie inattese dei Dem. Come l’ultima di sabato 31 gennaio addirittura in Texas. Il presidente ha così tanta paura da auspicare che i Repubblicani debbano “nazionalizzare” e “prendere il controllo” del voto in almeno 15 luoghi non specificati. Ribadendo le sue false affermazioni secondo cui le elezioni statunitensi sono viziate da brogli diffusi.🔗 Leggi su Open.online

Approfondimenti su Donald Trump midterm

A poco più di un anno dal suo ritorno alla Casa Bianca, l'economia e l'opinione pubblica iniziano a riflettere le sfide e le difficoltà affrontate durante il suo mandato.

In un contesto di cambiamenti politici in Venezuela, Donald Trump annuncia la volontà di assumere un ruolo di guida durante la transizione.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Donald Trump midterm

Argomenti discussi: Donald Trump ha paura delle Midterm: Dobbiamo prendere il controllo del voto; Perché Donald Trump ha scelto Kevin Warsh alla guida della Federal Reserve; La montagna disincantata ovvero l’élite a Davos; Nuovo mondo, tutti in fuga dal T-Rex. A cominciare da Europa, Uk e Canada.

Donald Trump ha paura delle Midterm: «Dobbiamo prendere il controllo del voto»Donald Trump ha paura delle elezioni midterm. Quelle che si tengono, come dice il termine, a metà del mandato presidenziale ... open.online

Crollano i prezzi di oro e argento, come le politiche di Donald Trump stanno influenzando i mercati mondiali: Ecco il nuovo capo della FedI futures statunitensi e le azioni asiatiche sono crollati. I timori sulla nomina del prossimo presidente della Federal Reserve hanno amplificato il nervosismo per una possibile bolla nel boom dell’In ... notizie.com

Donald Trump annuncia la riduzione delle tariffe sui beni indiani al 18 per cento dopo l’impegno di Nuova Delhi di interrompere gli acquisti di petrolio russo. Modi accoglie l’intesa, mentre gli Usa puntano a porre fine alla guerra in Ucraina https://l.euronew - facebook.com facebook

Donald Trump, doppio colpo dal Texas: i repubblicani perdono tutte le elezioni e crollano nei sondaggi #donald trump x.com