la madre di mamdani citata nei documenti di epstein

La madre di Mamdani, la regista Mira Nair, è apparsa nei documenti di Epstein. Secondo quanto si apprende, ha partecipato a una festa a casa di Ghislaine Maxwell, insieme a personalità come Bill Clinton e Jeff Bezos. La presenza di Nair in quel contesto riaccende i sospetti sui legami tra le figure pubbliche coinvolte.

NEW YORK, 31 GEN – Mira Nair, la madre del sindaco di New York Zohran Mamdani, è citata nei documenti relativi a Jeffrey Epstein pubblicati dal Dipartimento di Giustizia. Una email dell’ottobre 2009 dell’addetta alle relazioni con la stampa Peggy Siegal si faceva infatti riferimento a una festa a casa di Ghislaine Maxwell per la proiezione di “Amelia”, diretto da Nair. All’evento – riporta il New York Post – erano presenti anche Bill Clinton e Jeff Bezos. (ANSA) (foto da X) Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * “Angelo con volto della Meloni in basilica? Pd ossessionato, delirio mistico” 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

Nei documenti relativi al caso Epstein spuntano anche nomi inaspettati.

