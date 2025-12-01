Nozze a Modena sempre più tardi e sempre più laiche Il primo sì arriva oltre i 35 anni

Modenatoday.it | 1 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il matrimonio in provincia di Modena non è solo meno frequente, ma arriva sempre più tardi. L'Osservatorio demografico della Provincia di Modena ha messo in luce un cambiamento epocale nelle abitudini nuziali, dove a dominare la scena è l'età avanzata degli sposi al momento del fatidico "sì". 🔗 Leggi su Modenatoday.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

Banche, Fondazione di Modena verso le nozze con Fondazione Estense - Nuove nozze in arrivo nel mondo Acri, dopo quelle che hanno unito Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna con Fondazione Cassa di Risparmio e Banca del Monte di Lugo. Come scrive corriere.it

Cerca Video su questo argomento: Nozze Modena Pi249 Tardi