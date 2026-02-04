Le cose non dette al Movieland Goldoni alla proiezione sarà presente il regista Gabriele Muccino

Sabato 7 febbraio alle 19, il Movieland Goldoni di Ancona ospiterà una proiezione speciale del film “Le cose non dette”. Alla serata parteciperanno il regista Gabriele Muccino e l’attrice Beatrice Savignani, che interpreta il personaggio di Blu. Muccino sarà presente per introdurre il suo nuovo lavoro e incontrare il pubblico.

L'evento speciale vedrà anche la partecipazione di Beatrice Savignani, interprete del personaggio di Blu in un film che ha conquistato la vetta delle classifiche del box office nello scorso weekend Il film ha conquistato la vetta delle classifiche del box office nello scorso weekend, registrando un trend di crescita costante delle presenze in sala e confermandosi tra i titoli più apprezzati dal pubblico. Diretto da Muccino e realizzato in collaborazione con Delia Ephron, autrice del romanzo “Siracusa” da cui è tratta la pellicola, “Le cose non dette” propone una storia intensa e coinvolgente, fedele allo stile emotivo e narrativo che ha reso il regista uno dei più riconoscibili del panorama cinematografico italiano.🔗 Leggi su Anconatoday.it

Approfondimenti su Movieland Goldoni

Gabriele Muccino torna a parlare del suo cinema, tra influenze di Tangeri e momenti di creatività massimalista.

Firenze si prepara a vedere il nuovo film di Gabriele Muccino, ‘Le cose non dette’.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Movieland Goldoni

Argomenti discussi: Le cose non dette, amori e tradimenti, vent’anni dopo è sempre la stessa storia; Le cose non dette : il nuovo film di Gabriele Muccino è una svolta alla Woody Allen; Le cose non dette – Gabriele Muccino torna con un film caoticamente corale, ma qualche scena stecca di brutto; Le cose non dette, arriva il nuovo film di Gabriele Muccino: trama e personaggi.

Le cose non dette al cinemaCoppie a pezzi, silenzi e grida, rapporti umani sezionati nel profondo: al cinema con il suo nuovo film, il regista romano non fa sconti a nessuno. Soprattutto ai sentimenti ... elle.com

Le Cose non Dette, spiegazione del finale del film che sta dominando il box-officeScopriamo insieme come si conclude Le Cose non Dette, il film di Gabriele Muccino con Stefano Accorsi e Miriam Leone ... cinema.everyeye.it

Movieland Goldoni Ancona updated their cover photo. - facebook.com facebook