Le cose non dette e il cinema massimalista di Gabriele Muccino L' intervista al regista

Gabriele Muccino torna a parlare del suo cinema, tra influenze di Tangeri e momenti di creatività massimalista. In un’intervista, il regista spiega le sue scelte, anche quelle che potrebbero far discutere. Svela il significato di alcune scene e racconta come il colore blu e i ricordi di Tangeri abbiano segnato il suo lavoro. Muccino non si ferma e va oltre, mostrando un volto più diretto e meno convenzionale del suo modo di fare film.

Il blu, Tangeri e il talento. Ma non solo, anche la spiegazione di una scena che (forse) farà discutere. Perché anche i "i film devono graffiare". Il nostro incontro con il regista. La prima cosa che chiediamo a Gabriele Muccino, quando lo incontriamo a margine della presentazione stampa del suo Le cose non dette, riguarda un dettaglio tutt'altro che banale. Prima, e velocemente, il contesto: il film - tratto da Siracusa di Delia Ephron - parla di due coppie sull'orlo dell'infelicità (Stefano Accorsi e Miriam Leone da una parte, Claudio Santamaria e Carolina Crescentini dall'altra) che provano a rinsaldarsi partendo per Tangeri.

