Firenze Gabriele Muccino presenta al cinema il film ‘Le cose non dette’

Firenze si prepara a vedere il nuovo film di Gabriele Muccino, ‘Le cose non dette’. Il regista presenta l’opera al cinema, portando sul grande schermo una storia fatta di crisi familiari, tradimenti e segreti nascosti. Due coppie in difficoltà, una figlia di 13 anni sotto pressione di una madre troppo ansiosa, e una giovane amante che si ritrova in una vacanza a Tangeri, un luogo che cela molte verità. La pellicola promette di mescolare emozioni forti e atmosfere noir, lasciando il pubblico con molte domande.

Firenze, 1 febbraio 2026 - Due coppie in crisi, per motivi diversi, una figlia 13enne schiacciata da una madre iper ansiosa, un tradimento, una giovane amante e una 'vacanza' a Tangeri, mondo altro, custode di tanti segreti, in una trama con accenti noir. Sono gli ingredienti de ‘ Le cose non dette ’, il nuovo film di Gabriele Muccino, con un quartetto di protagonisti d’eccezione come Miriam Leone, Stefano Accorsi, Carolina Crescentini e Claudio Santamaria. Il regista e sceneggiatore Gabriele Muccino sarà a Sesto Fiorentino lunedì 2 febbraio per incontrare il pubblico al Cinema Multisala Grotta (via A. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Gabriele Muccino arriva a Bologna per presentare il suo nuovo film, 'Le cose non dette'.

Gabriele Muccino torna a parlare del suo cinema, tra influenze di Tangeri e momenti di creatività massimalista.

