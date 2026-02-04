Le aziende danneggiate dal ciclone disponibile il ristoro | come ottenerlo

Il Comune di Messina ha annunciato che la Regione Siciliana ha aperto un bando per aiutare le aziende colpite dal ciclone. Le imprese danneggiate possono chiedere i contributi straordinari messi a disposizione. La procedura è già attiva, e le aziende interessate devono seguire le indicazioni per ottenere il ristoro.

L'intervento, previsto dall'articolo 1 della Legge regionale 30 gennaio 2026, n. 3, è finalizzato a garantire un primo ristoro economico alle attività economiche e produttive operanti lungo i litorali siciliani, comprese le isole minori. In particolare, il contributo è destinato alle attività di gestione di stabilimenti balneari e alle altre imprese localizzate nelle aree costiere che, a causa degli eventi calamitosi, abbiano subito danni significativi, perdite economiche o sospensioni dell'attività, rendendo necessario un intervento urgente per il ripristino della normale operatività ed evitare possibili ripercussioni di carattere ambientale e sanitario.

