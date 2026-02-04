Lazio dentro al caso Romagnoli | gli spifferi da Formello aprono questo scenario Ecco cosa sta succedendo

La Lazio apre le porte a un nuovo capitolo sulla questione Romagnoli. Da Formello filtrano voci e segnali che fanno pensare a un possibile cambiamento. La società e il giocatore sono sotto osservazione, e le prossime ore potrebbero chiarire meglio cosa accadrà. Intanto, i tifosi seguono con attenzione ogni sviluppo, aspettando notizie ufficiali.

La trattativa tra Romagnoli e la Lazio non si ferma.

