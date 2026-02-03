Romagnoli Lazio la telenovela continua! Il club smentisce l’agente del difensore | ecco cosa sta succedendo

La trattativa tra Romagnoli e la Lazio non si ferma. Questa volta, il club biancoceleste ha smentito l’agente del difensore, mettendo in discussione le versioni precedenti. La saga sembra destinata a proseguire ancora, con l’incertezza che resta alta tra i tifosi e gli addetti ai lavori.

