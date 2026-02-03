Romagnoli Lazio la telenovela continua! Il club smentisce l’agente del difensore | ecco cosa sta succedendo
La trattativa tra Romagnoli e la Lazio non si ferma. Questa volta, il club biancoceleste ha smentito l’agente del difensore, mettendo in discussione le versioni precedenti. La saga sembra destinata a proseguire ancora, con l’incertezza che resta alta tra i tifosi e gli addetti ai lavori.
Lazio, ora Romagnoli va verso la permanenza: cosa sta succedendo con lui e il sostituto | CM
La Lazio cerca di tenere Romagnoli ancora un po’ di più.
Argomenti discussi: Romagnoli, così è un pasticcio: firma con l'Al-Sadd, ma il contratto non viene depositato. Resta alla Lazio; Lazio, il saluto di Romagnoli che sa di addio ai tifosi: lo aspetta il Qatar. VIDEO; La Lazio blocca la cessione di Romagnoli: Mai stato sul mercato, resta qui; Romagnoli, l'agente Raiola: Sa che alla Lazio non c'è futuro, ecco com'è sfumato l'affare con l'Al-Sadd.
Lazio: Romagnoli, arriva l’ultimo colpo di scena. Telenovela finitaSalta definitivamente il trasferimento di Alessio Romagnoli all’Al-Sadd. La Lazio aveva trovato nelle ultime ore l’accordo con i qatarioti dell’Al-Sadd per il trasferimento del difensore biancoceleste ... sportal.it
Romagnoli, la ricostruzione: la Lazio, l'Al Sadd, Lotito, Sarri e... il tempoScoccate le 22, il verdetto finale: Romagnoli resta alla Lazio, è saltato l'affare con l'Al Sadd. Un ribaltone clamoroso, l'ennesimo di una vicenda folle... per gli altri. lalaziosiamonoi.it
Lazio-Romagnoli, operazione diplomazia fino a giugno: è pronto a rientrare - facebook.com facebook
Tensione #Lazio: #Romagnoli si è allenato, si attendono le mosse di Lotito x.com
