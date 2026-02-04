L' azienda umbra protagonista a Boss in incognito

Tartufi Jimmy, l’azienda di Pietralunga, ha fatto parlare di sé nella puntata di Boss in incognito su Rai2. Silvia Cecchini, alla guida dell’impresa umbra, si è mostrata in modo diretto e senza filtri davanti alle telecamere. La trasmissione, condotta da Elettra Lamborghini, ha portato alla luce l’attività di questa realtà specializzata nel settore del tartufo, coinvolgendo i clienti e i collaboratori in un’operazione a sorpresa.

Silvia, spiegano dall'azienda, ha messo da parte il ruolo di imprenditrice per "infiltrarsi" in incognito tra i reparti e le attività operative. Affiancando i collaboratori nei loro compiti quotidiani, ha vissuto l'azienda da una prospettiva inedita, condividendo ritmi, responsabilità e gesti che spesso restano invisibili a chi osserva dall'alto. Accanto a lei, anche Elettra Lamborghini, conduttrice del programma, si è calata nei panni di una dipendente, lavorando fianco a fianco con uno dei collaboratori dell'azienda e vivendo in prima persona la quotidianità aziendale. Silvia Cecchini, conclude Le Vie del Tartufo, "ha raccontato come questa esperienza l'abbia aiutata a rivedere l'azienda da una prospettiva diversa, rafforzando la consapevolezza del valore umano che sostiene la crescita dell'impresa.

