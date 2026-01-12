Agata Fiasconaro protagonista su Rai2 a Boss in incognito | ecco la vita reale dell' azienda
Agata Fiasconaro è protagonista della prima puntata di “Boss in incognito” su Rai2, in onda da lunedì 12 gennaio. La puntata offre uno sguardo sulla vita reale dell’azienda, simbolo dell’alta pasticceria italiana. Condotta da Elettra Lamborghini, la trasmissione permette di conoscere da vicino la realtà di Fiasconaro, rispettando il suo prestigio e la tradizione artigianale che la contraddistinguono.
Fiasconaro, simbolo dell’alta pasticceria italiana nel mondo, è protagonista della prima puntata del secondo ciclo dell’undicesima edizione di “Boss in incognito”, in onda da lunedì 12 gennaio su Rai2 in prima serata, con la conduzione di Elettra Lamborghini. Al centro della puntata l’esperienza di Agata Fiasconaro, Brand Manager e figlia del maestro pasticciere Nicola Fiasconaro, che. 🔗 Leggi su Feedpress.me
Leggi anche: Chi è Agata Fiasconaro, brand manager dell’azienda del panettone siciliano a boss in incognito
Leggi anche: Agata Fiasconaro di Fiasconaro S.r.l. è la prima ‘Boss in Incognito’ del 2026
Agata Fiasconaro protagonista su Rai2 a “Boss in incognito”; Fiasconaro apre le porte a “Boss in incognito”: l’eccellenza siciliana protagonista su Rai 2; La nuova stagione di “Boss in incognito” su Rai 2. Protagonista della prima puntata è Agata Fiasconaro; Boss in incognito entra in Fiasconaro, cuore dell’eccellenza siciliana.
Agata Fiasconaro protagonista su Rai2 a “Boss in incognito”: ecco la vita reale dell'azienda - Fiasconaro, simbolo dell’alta pasticceria italiana nel mondo, è protagonista della prima puntata del secondo ciclo dell’undicesima edizione di “Boss in incognito”, in onda da lunedì 12 gennaio su Rai2 ... msn.com
Fiasconaro, simbolo dell’alta pasticceria italiana nel mondo, è protagonista della prima puntata del secondo ciclo dell’undicesima edizione di “Boss in incognito”, in onda lunedì 12 gennaio su Rai 2 alle 21:20. Al centro del racconto vi è Agata Fiasconaro, Bran - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.