Boss in incognito il lato umano dei capi d' azienda

La trasmissione “Boss in incognito” torna su Rai 2 per l’undicesima volta. Questa volta, i capi d’azienda si mettono in gioco in modo più diretto, nascondendosi tra i loro dipendenti. Klaus Davi conduce con il suo stile diretto e senza fronzoli, portando in tv il lato più umano e reale dei boss. La trasmissione continua a catturare l’attenzione del pubblico, mostrando che anche i grandi imprenditori hanno un volto più semplice e vicino alle persone.

Vi proponiamo "Tele.raccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo CHI SALE ( Boss in incognito ) È giunto all’11esima edizione Boss in incognito, ormai un “classico” di Rai 2. Il docu-reality, in cui un imprenditore si traveste e senza farsi riconoscere trascorre una settimana tra i suoi dipendenti che solo alla fine della puntata scoprono la verità e vengono ricompensati con premi speciali, è un modo originale e intelligente per promuovere il Made in Italy e per far capire che in azienda non solo si lavora ma si trascorre gran parte della vita, quindi l'armonia col capo è fondamentale. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

Agata Fiasconaro è il brand manager dell’azienda dolciaria di famiglia, nota per il celebre panettone siciliano.

Agata Fiasconaro è protagonista della prima puntata di “Boss in incognito” su Rai2, in onda da lunedì 12 gennaio.

