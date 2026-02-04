eDreams multata dall’Antitrust per pratiche ingannevoli | 9 milioni da pagare

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha multato eDreams per pratiche ingannevoli. La sanzione di 9 milioni di euro riguarda le società Vacaciones eDreams S. L’Antitrust ha evidenziato come la compagnia abbia adottato strategie che hanno confuso i clienti e manipolato le offerte. Ora eDreams dovrà pagare e cambiare le sue modalità di comunicazione.

L’Antitrust ha inflitto una sanzione complessiva di 9 milioni di euro alle società Vacaciones eDreams S.L., eDreams International Network S.L. ed eDreams S.r.l. Al centro dell’indagine ci sono i cosiddetti “dark patterns”, strategie di interfaccia e design digitale studiate per manipolare le scelte degli utenti, sfruttandone bias cognitivi e pressioni emotive. Cosa sono i dark patterns e come sono stati usati. Nell’istruttoria dell’Antitrust, eDreams è risultata averli applicati in modo sistematico e articolato, sia sul sito web che nell’app mobile, per spingere all’adesione dell’ abbonamento Prime, il programma fedeltà dell’agenzia. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - eDreams multata dall’Antitrust per pratiche ingannevoli: 9 milioni da pagare Approfondimenti su eDreams Antitrust eDreams multata dall'Antitrust per pratiche commerciali ingannevoli: la piattaforma deve pagare 9 milioni L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha multato eDreams di 9 milioni di euro. eDreams, multa di 9 milioni dall’Antitrust per pratiche commerciali scorrette L’Antitrust ha multato eDreams di 9 milioni di euro. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su eDreams Antitrust Argomenti discussi: eDreams: multa da 9 milioni dall’Antitrust. Abbonamenti Prime sotto accusa; Viaggi da sogno. Sconti, abbonamenti e pressioni sul cliente, multa di 9 milioni a Edreams; Antitrust: multa da 9 milioni a eDreams per pratiche commerciali scorrette; eDreams multata per 9 milioni di euro dall'Antitrust: Strategie manipolative per far abbonare i clienti. eDreams, brutte notizie: multa da 9 milioni dall’ Antitrust. Nel mirino dark patterns e recessi. La società: Presenteremo immediato ricorsoAgcm contesta informazioni ambigue, time pressure e ostacoli al recesso. Codacons parla di giungla online. eDreams: Presenteremo immediato ricorso ... affaritaliani.it eDreams multata dall’Antitrust per pratiche ingannevoli: 9 milioni da pagareL’Agcm sanziona eDreams con 9 milioni per pratiche ingannevoli e aggressive, tra dark patterns, abbonamenti Prime e recesso ostacolato ... quifinanza.it L'Antitrust ha irrogato una sanzione complessiva di 9 milioni di euro alle società Vacaciones eDreams S.L, eDreams International Network S.L. ed eDreams S.r.l. per due distinte pratiche commerciali scorrette che causano persuasione visiva ed emotiva in a - facebook.com facebook Antitrust, sanzione di 9 milioni a eDreams per pratiche commerciali scorrette. Tecniche di indebito condizionamento per spingere i consumatori ad aderire all'abbonamento Prime, talvolta inconsapevolmente. x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.