eDreams multata dall’Antitrust per pratiche ingannevoli | 9 milioni da pagare

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha multato eDreams per pratiche ingannevoli. La sanzione di 9 milioni di euro riguarda le società Vacaciones eDreams S. L’Antitrust ha evidenziato come la compagnia abbia adottato strategie che hanno confuso i clienti e manipolato le offerte. Ora eDreams dovrà pagare e cambiare le sue modalità di comunicazione.

L’Antitrust ha inflitto una sanzione complessiva di 9 milioni di euro alle società Vacaciones eDreams S.L., eDreams International Network S.L. ed eDreams S.r.l. Al centro dell’indagine ci sono i cosiddetti “dark patterns”, strategie di interfaccia e design digitale studiate per manipolare le scelte degli utenti, sfruttandone bias cognitivi e pressioni emotive. Cosa sono i dark patterns e come sono stati usati. Nell’istruttoria dell’Antitrust, eDreams è risultata averli applicati in modo sistematico e articolato, sia sul sito web che nell’app mobile, per spingere all’adesione dell’ abbonamento Prime, il programma fedeltà dell’agenzia. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

