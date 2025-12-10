Pratiche commerciali scorrette Sky Italia multata dall’Antitrust per 4,2 milioni di euro L’azienda | Siamo stupiti

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha inflitto a Sky Italia una sanzione complessiva di 4,2 milioni di euro per tre pratiche commerciali considerate scorrette. Il provvedimento, adottato il 18 novembre 2025 al termine del procedimento PS12917, riguarda comportamenti ritenuti contrari agli articoli 20, 21 e 22 del Codice del consumo, le norme che vietano le pratiche ingannevoli quando possono compromettere la capacità del consumatore di compiere scelte economiche consapevoli. Secondo l’Antitrust, le pratiche contestate si sono sviluppate tra il 2021 e il 2025, coinvolgendo diverse tipologie di offerte e comunicazioni rivolte a una platea molto ampia di abbonati. 🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - Pratiche commerciali scorrette, Sky Italia multata dall’Antitrust per 4,2 milioni di euro. L’azienda: “Siamo stupiti”

