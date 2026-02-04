Lavoro Aep assume quattro risorse a Signa

Aep Ticketing solutions assume quattro nuove risorse a Signa. L’azienda cerca un specialista di contabilità e bilancio, un tecnico junior hardware, un quality manager e un esperto in pagamenti digitali. Le posizioni sono aperte presso la sede principale di Signa, in provincia di Firenze.

