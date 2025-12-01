Università Milano-Bicocca assume | 15 posti aperti tra risorse umane ricerca e infrastrutture

Milano, 1 dic.(Adnkronos) - Dalla carriera del personale ai progetti di ricerca, passando per appalti di lavori, beni e servizi di interesse dell'Ateneo. L'università di Milano-Bicocca cerca quindici nuovi talenti per rafforzare tre sue aree strategiche: l'area del Personale e organizzazione, della Ricerca e terza missione e l'area Infrastrutture e approvvigionamenti. I bandi di concorso, per diplomati e laureati, sono aperti, con varie scadenze, fino a metà dicembre. Lo si legge in una nota. In particolare, l'area del Personale ricerca nuove risorse per supportare le attività riguardanti la gestione delle carriere del personale docente, ricercatore, contrattista di ricerca, dei professori a contratto e del personale tecnico-amministrativo, ma anche un professionista già formato che dovrà coordinare il personale afferente al settore e che si occuperà di project management, gestione del reclutamento e della carriera giuridica del personale, sviluppo del gestionale di rilevazione delle presenze e presidio delle relazioni sindacali. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Università, Milano-Bicocca assume: 15 posti aperti tra risorse umane, ricerca e infrastrutture

