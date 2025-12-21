Gli impianti olimpici il punto dei lavori a Milano | è corsa contro il tempo per l’Arena Santa Giulia e c’è l’incognita viabilità

Gli impianti olimpici di Milano proseguono i lavori, con particolare attenzione all’Arena Santa Giulia, dove il tempo è ristretto. La corsa contro il tempo riguarda anche la viabilità, che dovrà essere adeguatamente preparata per l’evento. Milano si avvicina rapidamente alla data di apertura delle Olimpiadi invernali, prevista per il 6 febbraio al San Siro, con meno di 50 giorni a disposizione.

Milano, 21 dicembre 2025 – Mancano meno di 50 giorni (47 per la precisione) alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali, il 6 febbraio allo stadio di San Siro. Quella sera Mariah Carey si prenderà la scena insieme a Pierfrancesco Favino. Ma a Milano cosa ci sarà di “olimpico“ al di fuori del Meazza? Sotto la Madonnina e nell’hinterland sono quattro le opere che i Giochi portano in dote: il Villaggio Olimpico nell’ex scalo ferroviario di Porta Romana, l’Arena Santa Giulia nell’omonimo quartiere sud della città, l’Ice Skating Arena al Forum di Assago, e il Milano Ice Park all’interno della Fiera di Rho che comprende Speed Skating Stadium, con l’Ice Hockey Arena. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

